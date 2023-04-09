Строительство завода планируется начать в третьем квартале 2023 года.

На фоне нарастающего напряжения в отношениях между Вашингтоном и Пекином, автопроизводитель Tesla заявил об увеличении инвестиций в Китай.

Как сообщает Bloomberg, Tesla построит новый завод по производству аккумуляторов в Шанхае.

Строительство завода планируется начать в третьем квартале 2023 года. Планируется, что завод начнет работать уже во втором квартале 2024 года.

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Как говорится в материале, планируется, что Tesla будет производить свои крупногабаритные накопители энергии Megapack йже на новом заводе.

Планируется, что новый завод сначала будет производить 10 000 мегапакетов ежегодно, что равно примерно 40 ГВт-ч хранения энергии, а продукция будет продаваться по всему миру.

Megapack

Массивная батарея, предназначенная для стабилизации энергетических сетей. Каждая единица может обеспечить электроэнергией в среднем 3600 домов в течение одного часа.

Tesla и инвестиции

В июле 2020 года Tesla была признана самой дорогой автомобильной компанией мира. Рыночная капитализация Tesla достигла 209,47 миллиарда долларов.

Из-за колебаний курса биткоина компания Илона Маска в 2021 году понесла миллионные убытки. По итогам 2021 года убытки Tesla от падения стоимости принадлежащих ей биткоинов составили $101 млн.

Производитель электрокаров инвестировал в биткоин $1,5 млрд в феврале 2021 года. Tesla заявила, что на 31 декабря рыночная стоимость ее активов в криптовалюте составила $1,99 млрд

В феврале 2022 года из-за биткоина Tesla потеряла более $100 миллионов.

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