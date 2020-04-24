Два смертельных сценария для пенсионера. Как "Укрпочта" помогает пожилым украинцам побыстрее уйти в мир иной

Татьяна Урбанская

Кабмин одобрил выплату «вовиной тысячи» украинским пенсионерам, а министр инфраструктуры Владислав Криклий объяснил, почему доставлять ее будет «Укрпочта». Мол, одним из приоритетов работы организации на время пандемии является обеспечение украинцев «самым необходимым, в том числе, доставкой пенсий и других выплат». При этом он пообещал, что отдельные категории пенсионеров, которым «президентская тысяча» положена, получат деньги без задержек.

Но поспешу расстроить и министра, и пенсионеров. Получить причитающиеся по закону «копейки» из цепких «лап» госпредприятия, управляемого известным в народе своей баснословно большой (по меркам украинского пенсионера) зарплатой Игорем Смелянским, не так-то просто.

В Киеве до «нужного» отделения «Укрпочты» еще попробуй добраться

«Укрпочта» и Мининфраструктуры декларируют, что, с введением в стране карантина, озаботились здоровьем пожилых украинцев. ««Укрпочта» делает все, чтобы люди почтенного возраста меньше подвергались опасности заболевания коронавирусом, чтобы наши родные оставались дома», - отмечал в начале месяца Криклий. И обещал: пенсии и соцвыплаты можно адресно получить через почтальона. То есть, пожилым людям предложили не шастать по почтовым отделениям. Тем более, в Киеве до «нужного» отделения «Укрпочты» еще попробуй добраться (ведь далеко не все пенсионеры живут в шаговой доступности, а пропусками на транспорт, как известно, эти слои населения никто не «осчастливил»).

Заказать услугу доставки денег, по словам министра, проще простого: нужно знать почтальона, обслуживающего ваш дом. Для этого пенсионерам предлагалось заполнить онлайн-форму. Но для не очень продвинутых пожилых людей (коих, можно предположить, большинство) был и второй вариант – позвонить в контакт-центр (0800300545).

Даже если настойчивый пенсионер дойдет до отделения «Укрпочты», соблюдая все карантинные предосторожности, возле самих отделений о социальной дистанции можно забыть

Правда, никто не предупреждал, что дозвониться будет нереально. С момента запуска этой «горячей линии» звонить на нее можно было, когда угодно, даже ночью, и каждый день за последние три недели ответ один – перезвоните позже, линии перегружены. Но украинские пенсионеры не лыком шиты, они знают не только номера телефонов «горячих линий», а и непосредственно «своих» почтовых отделений. Сотрудники которых, впрочем, дабы избавиться от ушлых старичков и их желаний, попросту снимают трубку с телефонного аппарата еще утром, едва появившись на рабочем месте (во всяком случае, на такие мысли навевают попытки к ним дозвониться). И те, кто пытаются пробиться через эту стену коротких гудков, обречены выйти на улицу и топать в отделение. Тем самым, подвергаться опасности заразиться коронавирусом, что так хотел бы, судя по заявлениям, предотвратить профильный министр.

Подвергая себя риску заразиться Covid-19, пенсионер вовсе не получит того, за чем пришел

Кстати, даже если настойчивый пенсионер дойдет до отделения «Укрпочты», соблюдая все карантинные предосторожности, возле самих отделений о социальной дистанции можно забыть. Хотя внутри «обновленной» «Укрпочты» уже учатся использовать электронную очередь, на улице отделения осаждают плотные группы пожилых людей – самый рассадник для вируса.

Но «вишенка» на торте в том, что, подвергая себя риску заразиться Covid-19, пенсионер вовсе не получит того, за чем пришел. Даже добравшись до заветного окошка ответственного сотрудника «Укрпочты», он с удивлением узнает, что обращаться ему нужно в Пенсионный фонд. Мол, мало ли, что там министр с экранов телевизоров обещает. «Укрпочта» пенсиями не занимается. Точка.

Другими словами, «Укрпочта» предлагает пенсионерам не очень широкое поле для маневра и выбор: остаться без денег и, как следствие, не иметь возможности приобрести продукты питания, или безуспешно «прогуляться» в почтовое отделение, увеличивая шанс подхватить коронавирус по пути.

Татьяна Урбанская