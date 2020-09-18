Гендиректор "Укрпошты" подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты до 6500 гривень может привести к росту тарифов на услуги "Укрпошты".

Предусмотренное проектом государственного бюджета на 2021 год повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривень негативно повлияет на финансовое состояние национального оператора почтовой связи "Укрпошта" и может привести к росту тарифов на его услуги.

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Об этом сообщил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский на своей странице в соцсети Facebook.

"При повышении минимальной зарплаты на 37% в 2021 году (по сравнению с размером минимальной заработной платы в 4723 гривни, действующим до 1 сентября этого года - УНИАН) в текущей версии бюджета не увидел увеличение затрат на доставку почтовой корреспонденции (для судов, полиции, налоговой, даже Верховной Рады и т.д.), а также для доставки пенсий. Мы конечно способны удивлять, но увеличить затраты на 37%, а доходы и тарифы оставить как есть не сможем даже мы", - написал он.

Как рассчитывают тарифы "Укрпошты"

Смелянский подчеркнул, что действующие тарифы на услуги "Укрпошты" рассчитывались на основе минимальной заработной платы в размере около 5 тысяч гривень.

Также гендиректор подчеркнул, что государство до сих пор не компенсировало "Укрпоште" около 100 миллионов гривень за доставку государственных изданий, что также усложняет финансовую ситуацию в компании.

Что этому предшествовало

"Укрпошта" в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила чистый доход на 12,6% - до 4,3 миллиарда гривень.

По словам Смелянского, чистая прибыль компании в первом полугодии составила 42,7 миллиона гривень.

Справка УНИАН

"Укрпошта" - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине – 11 тысяч отделений.

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Автор: Павел Степанец