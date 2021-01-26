Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона / фото УНИАН Владимир Гонтар
Тарифы на тепло и горячую воду в Украине не будут повышаться до конца отопительного сезона.
Об этом во время выступления в зале Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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«Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона. Нам удалось достичь определенного консенсуса с властью на местах. Мы подготовили меморандум, в ближайшее время состоится его подписание», - сказал он.
Что этому предшествовало
- С 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в январе 2021 года цена на газ как товар достигала почти 11 грн за куб. м. Кроме того, в 1,6 раза выросли тарифы на его транспортировку в дома граждан.
- С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.
- После этого правительство установило граничную цену на газ в размере 6,99 грн за кубометр, а НКРЭКУ ограничила тарифы на транспортировку граничной ценой 1,79 грн за куб. м
- 25 января 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в ближайшее время в Украине будет подписан меморандум о неизменности тарифов на тепло и горячую воду.
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