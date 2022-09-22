Курс гривни к евро сегодня составляет 42,20 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 22 сентября, ослаб на 70 копеек – до 43,00 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 60 копеек – до 42,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 41,90 грн за долл., евро – 40,80 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 21 сентября, курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева ослаб на 22 копейки - до 42,30 грн/долл.

Напомним, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Также НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением в депозит на срок от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50000 грн (в эквиваленте).

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