Гривня потеряла в цене и относительно доллара, и относительно евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 21 сентября, ослаб на 22 копейки - до 42,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 10 копеек - до 41,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 41,50 грн за долл., евро - 40,60 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

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