Субсидия для безработных: министр рассказал, как получить помощь

Документы для получения субсидии принимают по почте и онлайн.

Украинцам, которые потеряли работу и находились на учете в центре занятости, можно обращаться в орган соцзащиты населения и подавать документы, чтобы получить субсидию.

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Об этом 2 июня в эфире "Сниданку с 1+1" рассказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Безработным советуют обратиться в органы соцзащиты по почте, лично или с помощью вебсайта. При этом при расчете субсидии в доход будет добавлен исключительно размер пособия по безработице.

"В марте было принято соответствующее решение правительства под модификацию под эту проблему (карантины в стране через коронавирус - ред.) В общем случае мы брали доходы за предыдущие шесть месяцев, когда человек работал и получал доход. Учитывая, что в марте и апреле люди массово потеряли работу, то мы обнулили их доходы до этого момента". - сказал Музыченко.

Для граждан, которые в период карантина потеряли работу и зарегистрировались безработными, учитываются исключительно текущие доходы в виде пособия по безработице, добавляет он. То есть не учитываются доходы, которые они получили ранее.

В Нацбанке прогнозируют, что в Украине уровень безработицы из-за коронакризиса достигнет пика во втором квартале года. Ожидается, что он составит 11,5% против 8,2% в прошлом году.

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