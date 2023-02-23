Страны ЕС не поддержали введение штрафов за сокрытие российских активов.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и готовящегося десятого пакета санкций против агрессора, более десяти стран ЕС выступили против введения штрафов за невыполнение обязательств по отчетности о месторасположении российских активов.

Как сообщает Politico, введение штрафов за сокрытие российских активов было частью десятого пакета санкций ЕС против России.

Цель данного предложения - узнать, где находятся замороженные активы агрессора и какая часть из почти 300 миллиардов долларов российских золотовалютных резервов, замороженных в странах G7 и ЕС, храняется в странах ЕС.

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Еврокомиссия планировала ввести обязательство сообщать о местонахождении, и рыночной стоимости активов, принадлежащих подсанкционным лицам. В случае невыполнения этого требования предлагались значительные штрафы: до 10% обращения для юридических лиц и 50 тысяч евро - для физических лиц.

Как говорится в материале, группа из 13 стран ЕС - в частности, Австрия, Германия, Бельгия, Чехия, Франция, Италия, Латвия, Мальта и Португалия –выступили против этого предложения.

Они объяснили свою позицию необходимостью дополнительных юридических разъяснений, "которые невозможно решить, просто просмотрев пакет санкций через несколько дней". При этом принципиальных возражений против самого шага не выдвигалось.

В новых проектах десятого пакета санкций, распространенных накануне встречи послов ЕС в среду, два пункта, касающиеся штрафов за нераскрытие российских активов, были изъяты.

Десятый пакет санкций ЕС против России

15 февраля 2023 года Еврокомиссия официально представила 10-й пакет санкций против РФ. В нем предлагается ввести новые запреты на экспорт в Россию из ЕС критических технологий и промышленных товаров на сумму более 11 млрд евро.

В Швеции заявили, что десятый пакет санкций будет мощным и сбалансированным.

Кроме этого были открыты первые подробности очередного, юбилейного пакета санкций.

На встрече послов стран Евросоюза 22 февраля не было принято решение о десятый пакет санкций против России.

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