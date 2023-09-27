Министерство юстиции США подозревает, что несоблюдение банками требований привело к нарушению санкций.

Министерство юстиции США активизировало расследование в отношении швейцарских банковских групп Credit Suisse Group и UBS Group AG в связи с подозрениями в несоблюдении требований, которые позволили российским клиентам избежать санкций.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, то, что началось с серии запросов на предоставление документов, отправленных ряду банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование, сосредоточенное на Credit Suisse.

Министерство юстиции США проинформировало американских юристов UBS о предполагаемой нарушениях санкций со стороны Credit Suisse, сообщили источники. По словам одного из них, Минюст также изучает возможные случаи несоблюдения требований в самом UBS.

Видео дня

Отмечается, что расследование все еще находится на ранней стадии и может не привести к предъявлению обвинений или урегулированию спора.

Тем не менее, наступило деликатное время для UBS, который в июне поглотил своего меньшего конкурента и сейчас принимает на работу тысячи сотрудников Credit Suisse. Наряду с бизнесом Credit Suisse, UBS также унаследовал юридические его проблемы, которые стали основной причиной краха в марте.

По словам одного из источников, Минюст запросил информацию о том, как банки обрабатывали счета клиентов, попавших под санкции, в течение последних нескольких лет, но пока не запрашивало разговор с руководителями или персоналом финучреждений. По словам другого источника, расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предыдущие санкции, введенные после захвата Крыма в 2014 году. За последнее десятилетие более тысячи богатых россиян были внесены в черные списки США.

Разочарование в США

По словам двух источников, представители Министерства юстиции рассматривали это поглощение как возможность продвинуть расследование Credit Suisse. Следователи направляют запросы на информацию напрямую в UBS, а не по официальным дипломатическим каналам, что может быть медленнее.

Формально любые просьбы о помощи со стороны иностранных прокуроров должны направляться через Федеральное управление юстиции Швейцарии, за исключением редких случаев сотрудничества, таких как совместные американо-швейцарские рейды на ФИФА в 2015 году. В Управлении юстиции заявляют, что на сегодняшний день не получали никаких запросов, связанных с Credit Suisse, UBS и санкциями против России.

В частном порядке американские чиновники выразили разочарование тем, что, по их мнению, Швейцария не делает достаточно для обеспечения соблюдения санкций в отношении России и борьбы с отмыванием денег, что помогает Кремлю поддерживать свою экономику на плаву, несмотря на ограничения, введенные США и их союзниками в связи с вторжением в Украину.

США указывают на отказ Швейцарии присоединиться к многосторонней рабочей группе, преследующей незаконные российские активы, и на более раннее решение разморозить некоторые активы по громкому коррупционному делу, связанному с Кремлем.

До вторжения в Украину Credit Suisse был хорошо известен тем, что обслуживал богатых россиян, управляя на пике своего развития активами на сумму более 60 миллиардов долларов. К моменту вторжения в феврале 2022 года эта цифра упала до $33 млрд. Но это было по-прежнему на 50% больше, чем у UBS, несмотря на более крупный бизнес последнего по управлению активами. UBS при поглощении удержал на работе главного банкира Credit Suisse по российскому бизнесу Бабака Дастмальски, несмотря на то, что позволил другим топ-менеджерам уйти.

Правовые трудности

Американские расследования нарушений санкций в прошлом приводили к крупным штрафам. В 2014 году BNP Paribas SA признала себя виновной в нарушении санкций США в отношении Судана и согласилась выплатить $8,97 млрд.

Нынешнее расследование в США является лишь одним из с участием Credit Suisse. Министерство юстиции все еще расследует, продолжал ли банк помогать американским клиентам скрывать активы от властей, спустя восемь лет после того, как банк выплатил компенсацию в размере 2,6 миллиарда долларов за уклонение от налогов.

В марте финансовый комитет Сената заявил, что выявил "серьёзные нарушения" этой сделки со стороны Credit Suisse. В UBS заявили, что активно сотрудничают со следствием.

Расследование о нарушении санкций происходит на фоне растущего внимания Вашингтона к предполагаемой роли Швейцарии в содействии оттоку грязных денег из России.

"Мы постоянно видим здесь закономерность, согласно которой банковские механизмы Швейцарии способствуют коррупционной деятельности людей, которые лишили свою страну богатства", — заявил сенатор Бен Кардин на слушаниях по этому вопросу в июле.

США, по его словам, необходимо "убедиться, что от введенных санкций не уклоняется такая страна, как Швейцария".

По оценкам на март 2022 года, швейцарские банки держали российских активов на сумму более 200 миллиардов долларов. Но к концу прошлого года Швейцария заявила, что заморозила российские активы лишь на сумму около $8,4 млрд.

Другие новости

Как сообщал УНИАН, весной банк UBS начал массовые проверки своих клиентов российского происхождения, требуя от них документы, подтверждающие законность их пребывания в стране. Вероятно, банк намерен избавиться от всех клиентов, которые оказались под санкциями, введенными правительством страны синхронно со странами ЕС.

Перед этим UBS договорился о поглощении своего конкурента, второго по величине банка страны Credit Suisse. В нем обнаружены многочисленные нарушения и он оказался под угрозой банкротства. Также Credit Suisse пользовался большой популярностью у россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: