Курс гривни к евро установлен на уровне 32,06 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 18 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,12 грн/долл., то есть гривня ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,06 грн/евро, то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

За последний год максимальное значение доллара было зафиксировано 23 января 2021 года. Тогда американская валюта стоила 28,25.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,19/28,21 грн/долл., к евро - на уровне 32,13/32,15 грн/евро.

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Курс на 17 января:

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 17 января, ослаб на 15 копеек – до 28,15 грн/долл.

Прогноз на январь:

Эксперты прогнозировали, что в январе 2022 года гривня может ослабнуть до уровня 28,2-28,3 грн/долл. Максимальный курс доллара в прошлом году был зафиксирован 23 января. Тогда доллар достиг отметки 28,25.