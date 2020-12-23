По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в ноябре выросло на 1,1% без учета корректировки на эффект календарных дней и на 1,5% - с учетом корректировки.

Спад промышленного производства в Украине в ноябре 2020 года в годовом выражении – к ноябрю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 0,3% после падения на 5% в октябре.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре в годовом выражении упало на 0,1%.

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По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в ноябре выросло на 1,1% без учета корректировки на эффект календарных дней и на 1,5% - с учетом корректировки.

В разрезе основных видов деятельности: в добывающей промышленности и разработке карьеров в ноябре этого года рост производства по сравнению с ноябрем 2019 года составил 1,8%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 10%, а в перерабатывающей промышленности производство упало на 3,4%.

В разрезе основных промышленных групп: годовой рост производства по товарам промежуточного потребления составил 6,4%, по потребительским товарам длительного использования – 17,4%, по энергии – 2,4%.

По инвестиционным товарам наблюдалось падение производства на 18,7%, а по потребительским товарам краткосрочного использования – 4,3%.

Спад производства

Спад промышленного производства в Украине в октябре 2020 года в годовом выражении – к октябрю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 5% после падения на 4,4% в сентябре.

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Автор: Екатерина Жирий