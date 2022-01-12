Рост курса доллара подталкивает импортеров к активности, и спрос на валюту с их стороны увеличивается.

Курс гривни в среду, 12 января, снижается к отметке 27,7 грн/долл. и в ближайшее время может опуститься до 27,75 грн/долл.

Об этом рассказал руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

"На рынке наблюдается явный перевес покупателей над продавцами. Попытки НБУ сбить рост валютной интервенцией не принес результата. Среди покупателей - нерезиденты, которые продолжают выходить из гривневых активов, в том числе выводят дивиденды. ОВГЗ все менее интересны для покупки из-за небольшой доходности, на фоне чего портфель нерезидентов с начала 2022 года снизился на более чем 3 млрд грн", - говорит эксперт.

По словам Шевчишина, в целом рост курса доллара подталкивает импортеров к активности, и спрос на валюту с их стороны увеличивается.

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Также эксперт отмечает, что рынок следит за геополитической ситуацией, ходом переговоров по деэскалации конфликта на востоке Украины и новостями по штамму "Омикрон", но пока не закладывает эти риски в свои движения.

"В ближайшее время курс будет целиться на отметку 27,75 гривень за доллар. Рынок сохраняет высокие девальвационные и инфляционные ожидания, НБУ попытается сдерживать ослабление гривни", - прогнозирует аналитик.

Курс на 12 января:

Национальный банк Украины на среду, 12 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,51 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.