После выходных в Украине дорожает валюта: сколько стоит доллар

Официальная гривня "просела" к доллару на 13 копеек, а к евро - на 4 копейки.

Национальный банк Украины на понедельник, 15 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,73 гривни/доллар, то есть гривня после однодневного укрепления ослабла к доллару на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 30,21 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,72/26,75 гривни/доллар, к евро – 30,21/30,23 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 12 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,60 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась к доллару на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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