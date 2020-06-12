Гривня укрепилась к доллару: свежие курсы валют

Официальный курс НБУ на 12 июня: 100 USD – 2659,99 гривни; 100 EUR – 3017,23 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2659,99 (11 июня – 2663,67)

100 EUR – 3017,23 (11 июня – 3028,59)

На межбанковском валютном рынке Украины в четверг, 11 июня, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,63/26,66 гривни/доллар, к евро – 30,25/30,28 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 11 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,64 гривни/доллар, то есть гривня осталась на уровне предыдущего дня.

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