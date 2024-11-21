Отмечается, что криптовалюта пока не намерена останавливаться.

В четверг, 21 ноября, биткоин превысил отметку в 98 тысяч долларов. Криптовалюта достигала рекордного максимума, потому что инвесторы делают ставку на то, что Дональд Трамп откроет новую эру для криптовалютной индустрии.

По данным Financial Times, самая популярная в мире криптовалюта подорожала на 4% и достигла отметки 98 342 доллара. С момента выборов 5 ноября цена биткоина взлетела на 40%, установив ряд новых рекордов.

Отмечается, что акции, связанные с криптовалютой, стремительно растут вместе с ценой биткоина.

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Во время своей предвыборной кампании Трамп активно пропагандировал криптовалюту, поклявшись сделать Америку "мировой биткоин-сверхдержавой" и создать "стратегический резерв" токенов. Его риторика воодушевила инвесторов, которые делают ставку на то, что в сектор хлынет поток институциональных денег.

Цена биткоина - последние новости

Утром 21 ноября стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах достигла отметки в 97 025,72 долларов за монету. В Украине цена криптовалюты выглядит не менее превлекательно. Так, стоимость монеты составила 4 002 820,62 гривни.

Стоит отметить, что 12 ноября биткоин вплотную приблизился к отметке в 90 тысяч долларов и поднял общую стоимость криптовалютного рынка выше пика времен пандемии.

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