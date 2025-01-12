Отмечается, что доллар не будет падать ниже 42 гривень.

Резких изменений курса валют в Украине до 19 января не стоит ожидать. Всплески спроса могут быть, но не системные, ведь это лишь отражение общественных страхов.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что рынок рассчитывает, что вопиющих изменений не произойдет.

При этом он отметил, что среди экономических факторов, которые будут влиять на курс, станет инфляция, но Национальный банк будет держать ситуацию под контролем.

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Учитывая все факторы, банкир считает, что курс доллара на текущей неделе будет находиться в пределах 42-42,5 гривни за доллар на межбанке и 42-42,8 гривни за доллар на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях будет стоить в Украине до 19 января 4200 – 4280 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдется в 42000 – 42800 гривень.

Курс доллара в Украине до конца марта - прогноз експерта

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что в первом квартале 2025 года курсовые показатели доллара и евро вряд ли выйдут из-под контроля, а все основные этапы девальвации гривни могут происходить по аналогии 2024 года: после периодов ее ускорения стоит ожидать периодов "девальвационного затишья".

По прогнозу банкира, в первые месяцы года не будет считаться катастрофой, если в конце марта курс будет находиться в коридоре от 42-42,8 гривни за доллар.

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