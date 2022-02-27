Федеральный совет из семи членов соберется в понедельник и рассмотрит рекомендации министерств финансов и экономики.

Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил в воскресенье, что "весьма вероятно", что нейтральная Швейцария вслед за Европейским союзом (ЕС) в понедельник введет санкции против России и заморозит российские активы в альпийской стране.

Кассис в интервью франкоязычному швейцарскому общественному телевидению сказал, что Федеральный совет из семи членов соберется в понедельник и рассмотрит рекомендации министерств финансов и экономики.

На вопрос, последует ли Швейцария — крупный финансовый центр и центр торговли сырьевыми товарами — вслед за ЕС в замораживании российских активов, он сказал: "Вполне вероятно, что правительство примет такое решение завтра, но я не могу предвидеть решения, которые еще не приняты".

Как сообщал УНИАН, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила следующий пакет санкций, который предложит ввести против Российской Федерации за агрессию против Украины.

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