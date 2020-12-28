Перед Новым годом украинцы активно скупают гирлянды, елки и детские игрушки.

Украинцы готовят приятные сюрпризы для семьи и друзей к новогодне-рождественским праздникам.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Наиболее популярными в декабрьском онлайн-шопинга стали такие товары, как гирлянды, чехлы для смартфонов и пульсоксиметры", - говорится в сообщении.

Таковы данные интернет-маркетплейса, аналитики которой подготовили подборку топовых товаров, которые можно купить в интернете.

Товары в тренде

Сейчас украинцы больше всего покупают гирлянды-LED-гирлянды, гирлянды-шторы, гирлянды-водопады, говорят в маркетплейсе. Стоят такие украшения в Интернете около 623 гривень (год назад 515 гривень).

Также есть спрос на искусственные елки. В этом году в тренде серо-голубые хвойные елки и ветки. Тратят на них 1105 гривень (год назад 1003 гривень).

А вот среди новогодних игрушек и украшений очень востребованы гирлянды в виде звезд, сердец, сосулек, деревянные игрушки в виде шишек, новогодние наклейки на окна. За это люди готовы заплатить 437 гривень (год назад 414 гривень).

Что подарить детям и взрослым

Родители покупают детворе наборы для рисования, магнитные конструкторы, радиоуправляемые машинки и самолеты, мягкие игрушки и куклы. Также в тренде развивающие конструкторы, наборы для творчества "Яйцо единорога", игра для ванной в виде краба, гоночные машинки, квадрокоптери, куклы-феи, коврики-пазлы, мини-фигурки ниндзяго. Взрослые готовы на такие подарки тратить в среднем 490 гривень, а год назад средний чек был ниже на 10-20%.

Если же речь идет о подарке для мужчины или женщины, то сейчас покупают фены, плойки, смарт-часы, наушники, а также косметику и парфюмерию. В частности, для женщин ищут духи на разлив, а для мужчин - парфюмерию с запахом табака.

Новогодние хенд-мейд поделки

По данным интернет-площадки авторских товаров, в этом году украинцы покупают праздничный декор. В частности, имеют спрос рождественские венки на двери и композиции из искусственной хвои со свечами для стола и каминов. Наиболее трендовые изделия - украшены природными составляющими: шишками, орехами, цветами хлопка, сушеными дольками апельсинов и корицей. Дополняют их лентами, искусственным снегом и фигурками оленей или гномов. В среднем на них тратят 500 гривень.

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Также популярен символ 2021 года. Бычков ручной работы покупают в виде мыла, свечей, шоколадных фигурок и пряников, игрушек на елку. В зависимости от размера и сложности изделия, это стоит от 25 до 700 гривень.

"В этом году на новогодний декор и подарки ручной работы в среднем тратят 460 гривен. Это на 10% меньше, чем в декабре-2019. При этом средняя стоимость изделий не изменилась. Просто начали больше покупать открыток, недорогих фигурок из мыла, воска или пряжи. Ведь так хочется порадовать небольшим сюрпризом всех родных и близких, с которыми нет возможности сейчас увидеться", - рассказывает руководитель площадки авторских товаров Ольга Костюк.

Если хочешь сэкономить, покупай подержанное

По данным интернет-сайта объявлений, искусственные елки и гирлянды покупают даже с рук. Таким образом, можно сэкономить примерно 15% по сравнению с ценами интернет-магазинов. Кроме того, через объявления можно найти необычные модели времен СССР: елку с оптоволоконной подсветкой, гирлянду в виде единорогов и свечей, проектор снежинок на фасад дома. Такие елки стоят от 100 гривень, а гирлянды - 55 гривень.

Пользуются спросом и детские карнавальные костюмы: платья, жилетки, человечки и костюмы с героями мультфильмов. В среднем их продают за 150 гривень.

"Перед Новым годом украинцы покупают с рук не только новогодний декор, но и технику. Чаще всего ищут телевизоры с функцией smart tv, игровые приставки и мобильные телефоны. В общем, за декабрь сделали на 20% больше заказов, чем в ноябре", - говорит руководитель маркетинга сайта объявлений Ольга Хмеленко.

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Автор: УНИАН