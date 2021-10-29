Отмечается, что эти выплаты предусмотрены бюджетной программой.

Кабинет министров выделил средства в сумме 104 млн 529 тыс. грн на осуществление страховых выплат 68 семьям медицинских работников, смерть которых наступила в результате инфицирования COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что эти выплаты предусмотрены бюджетной программой "Финансовая помощь Фонда социального страхования Украины, для страховых выплат медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и членам их семей вследствие заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

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Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко утверждал, что с 1 января 2022 года зарплаты украинских медиков вырастут до обещанных ранее 13 500 гривень для среднего медицинского персонала и 20 тысяч гривень – для врачей.

Как сообщал УНИАН, в проекте госбюджета-2022 на медицинскую отрасль предлагается выделить 197,2 млрд грн, что на 35,8 млрд больше, чем в этом году. Это позволит повысить минимальную зарплату для врачей до уровня 20 тысяч гривен, а средняя зарплата врачей превысит 22 тысячи.

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Автор: Леся Лещенко