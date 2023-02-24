Достигнуто соглашение почти по всему десятому пакету санкций, но Польша возражает против ограничения импорта синтетического каучука, которое она считает слабым.

ЕС не смог подписать десятый пакет санкций против России к 24 февраля – годовщине полномасштбного вторжения РФ в Украину.

Как сообщает Politico, соглашение было достигнуто почти по всему пакету, однако Польша возражает против предложенных ограничений на импорт синтетического каучука, которые, как она утверждает, недостаточно сильны.

"Мы не блокируем санкции. Мы просто хотим, чтобы санкции имели смысл", - заявил польский чиновник на условиях анонимности.

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Как говорится в материале, все остальные пункты санкционного пакета уже согласованы.

Возражение Польши касалось предложенных ограничений на импорт синтетического каучука из России. По словам дипломата ЕС, сторонники санкций призвали к полному запрету, но, пытаясь успокоить другие страны, которые зависят от этого импорта, Комиссия предложила установить лимит квоты на уровне 560 000 метрических тонн.

По словам польского чиновника, это даже выше, чем текущий импорт. В то время как несколько дипломатов ЕС заявили, что Польша была самым откровенным противником этой квоты, другие также выразили свое недовольство исключениями для некоторых компаний. Один из дипломатов ЕС сказал, что предлагаемая квота "делает санкции бессмысленными".

Торговые данные показывают, что импорт из России не превышал эту квоту за последнее десятилетие.

Нынешний пакет уже исключает другие спорные моменты, такие как запрет на импорт российских алмазов, упрощение санкций в отношении членов семей и окружения олигархов или санкции в отношении отдельных сотрудников государственной атомной компании "Росатом".

Комиссия продолжила переговоры с некоторыми странами ЕС в поисках компромисса. По словам дипломатов, в пятницу, 24 февраля, состоится еще одна встреча послов из 27 стран-членов ЕС, чтобы попытаться подписать санкционнный пакет.

Десятый пакет санкций ЕС против России

15 февраля 2023 года Еврокомиссия официально представила 10-й пакет санкций против РФ. В нем предлагается ввести новые запреты на экспорт в Россию из ЕС критических технологий и промышленных товаров на сумму более 11 млрд евро.

В Швеции заявили, что десятый пакет санкций будет мощным и сбалансированным.

На встрече послов стран Евросоюза 22 февраля не было принято решение о десятый пакет санкций против России.

По состоянию на 23 феврля 2023 года страны ЕС провалили один из пунктов десятого пакета санкций против РФ. Более десяти стран ЕС выступили против введения штрафов за невыполнение обязательств по отчетности о месторасположении российских активов.

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