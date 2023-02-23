Страны-посредники в обходе санкций "помогают не российскому народу или экономике, а военной машине", уверена заместитель госсекретаря США.

В пятницу, 24 февраля, в первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, страны G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) объявят о новом пакете санкций против страны-агрессора.

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью The Washington Post сообщила, что эти санкции будут направлены против организаций, помогающих россиянам обойти уже введенные ограничения.

"Они используют третьи страны, чтобы попытаться избежать наложенные нами санкции. Например, они ввозят на 1000% больше ноутбуков, айфонов, посудомоечных машин из третьих стран. Не потому, что им нужно работать дома на своих ноутбуках, а потому, что они могут разобрать это оборудование, чтобы получить передовые чипы, в которых мы им отказали, чтобы они можно сделать больше ракет и т.д.", – сказала она.

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Нуланд подчеркнула, что такие посредники "помогают не российскому народу или экономике, а военной машине".

"С завтрашнего дня мы будем блокировать больше российских банков. … Мы также будем пресекать деятельность посредников, которые возвращают деньги российскому правительству", – добавила она.

Санкции против РФ приуроченные к годовщине войны в Украине

Ранее было известно, что к годовщине российского вторжения в Украину США готовится ввести новый пакет антироссийских санкций.

По информации WSJ, в него попали 200 физлиц и юрлиц, в том числе, технологические фирмы, компании из оборонной сферы, посредники для обхода санкций. Кроме того, речь идет о персональных санкциях против российских чиновников и их семей.

Также в течение долгого времени анонсировали, что ЕС собирается ввести 10-й с момента полномасштабной войны пакет санкций против РФ, приуроченный к первой годовщине вторжения. Сообщалось, что в него могут войти ограничения относительно строительной и сельскохозяйственной техники, запрет на экспорт технологий и компонентов, обнаруженных в российском оружии, запрет на импорт каучука и асфальта или битума, Кроме того, сообщалось о планах ввести санкции в отношении четырех банков и 130 лиц и организаций.

В четверг, 23 февраля, послы ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России. Обсуждения продолжатся 24 февраля.

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