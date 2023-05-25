Объединенные Арабские Эмираты стали ключевым центром торговли российским золотом после того, как западные санкции перерезали более традиционные экспортные маршруты России.
Как сообщает Reuters со ссылкой на российскую таможню, за год с начала войны в Украине Эмираты импортировали 75,7 тонны российского золота на сумму 4,3 миллиарда долларов — по сравнению с 1,3 тоннами в 2021 году.
Отмечается, что следующими по величине направлениями были Китай и Турция, импортировавшие около 20 тонн каждая в период с 24 февраля 2022 г. по 3 марта 2023 г. По таможенным данным за этот период на эти три страны приходилось 99,8% экспорта российского золота.
В то же время, таможенные данные, предоставленных Reuters коммерческим поставщиком, показывают экспорт в размере 116,3 тонны в период с 24 февраля 2022 года по 3 марта этого года, хотя консультант Metals Focus оценивает, что Россия произвела 325 тонн золота в 2022 году.
"Остальное золото, добытое в России, скорее всего, либо осталось в стране, либо было экспортировано по сделкам, не отраженным в отчетах", - отмечает агентство.
Санкции и российское золото
В марте 2022 года США заявили о том, что санкции США в отношении Российской Федерации коснутся операций с золотом. Для Центробанка РФ ограничили возможность использования золотовалютных резервов.
Однако СМИ сообщали, что санкции Запада не мешают России продавать золото, поскольку малоизвестные компании-посредники находят новых покупателей в других странах.
Теперь вместо массовых поставок в Британию российское золото направляется на Восток.