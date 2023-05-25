За год с начала войны в Украине ОАЭ импортировали 75,7 тонны российского золота на сумму 4,3 миллиарда долларов — по сравнению с 1,3 тоннами в 2021 году.

Объединенные Арабские Эмираты стали ключевым центром торговли российским золотом после того, как западные санкции перерезали более традиционные экспортные маршруты России.

Как сообщает Reuters со ссылкой на российскую таможню, за год с начала войны в Украине Эмираты импортировали 75,7 тонны российского золота на сумму 4,3 миллиарда долларов — по сравнению с 1,3 тоннами в 2021 году.

Отмечается, что следующими по величине направлениями были Китай и Турция, импортировавшие около 20 тонн каждая в период с 24 февраля 2022 г. по 3 марта 2023 г. По таможенным данным за этот период на эти три страны приходилось 99,8% экспорта российского золота.

Видео дня

В то же время, таможенные данные, предоставленных Reuters коммерческим поставщиком, показывают экспорт в размере 116,3 тонны в период с 24 февраля 2022 года по 3 марта этого года, хотя консультант Metals Focus оценивает, что Россия произвела 325 тонн золота в 2022 году.

"Остальное золото, добытое в России, скорее всего, либо осталось в стране, либо было экспортировано по сделкам, не отраженным в отчетах", - отмечает агентство.

Санкции и российское золото

В марте 2022 года США заявили о том, что санкции США в отношении Российской Федерации коснутся операций с золотом. Для Центробанка РФ ограничили возможность использования золотовалютных резервов.

Однако СМИ сообщали, что санкции Запада не мешают России продавать золото, поскольку малоизвестные компании-посредники находят новых покупателей в других странах.

Теперь вместо массовых поставок в Британию российское золото направляется на Восток.

Вас также могут заинтересовать новости: