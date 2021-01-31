Введение государством Украина санкций против китайских акционеров «Мотор Сич» —варварский грабеж и грубое нарушение их законных прав. Китайский акционер «Мотор Сич» намерен использовать все возможные юридические средства, включая международный арбитраж, для решительной защиты своих законных прав и интересов.

Об этом сказано в официальном заявлении Skyrizon, которое опубликовано в китайских медиа и на сайте внеочередного собрания акционеров ПАО «Мотор Сич». «После вступления в силу санкций, компания Skyrizon как акционер компании «Мотор Сич» будет незаконно лишена своих законных прав и вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с украинской компанией «Мотор Сич», что повлечет за собой огромные необратимые убытки. Со стороны государства Украина такие действия – это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли», — заявили в Skyrizon. И добавляют, что в указе Зеленского отсутствуют конкретные причины введения данных санкций, поэтому «есть основания полагать, что это преднамеренные действия государства Украина, с целью препятствования инвестициям компании Skyrizon в украинскую компанию «Мотор Сич» и недопущения реализации проекта международного сотрудничества». А также есть основания полагать, что «такие действия совпадают с целью действий Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, от 14 января 2021 года, о включении компании Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU)».

В документе описана полная хронология попыток урегулирования ситуации. В Skyrizon пишут, что с июля 2017 года компания вела переговоры с государством Украина в надежде миролюбиво разрешить инвестиционный спор. Начиная с августа 2020 года Skyrizon была вынуждена предпринять ряд юридических действий «в условиях длительной задержки, умышленного уклонения от решения вопросов и даже злонамеренной клеветы со стороны государства Украина». 9 декабря 2020 года, после того «как множественные добросовестные переговоры потерпели неудачу», Skyrizon начала международный инвестиционный арбитраж. 13 января 2021 года на основании расследования ГБР и его заключений о неправомерных действиях СБУ, Печерский районный суд города Киева вынес решение о признании Skyrizon и китайских инвесторов «Мотор Сич» потерпевшей стороной от противоправных действий СБУ.

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«Во избежание дальнейшего ухудшения условий ведения бизнеса компании «Мотор Сич», акционеры ПАО «Мотор Сич», владеющие более 80% акций, планировали провести общее собрание акционеров 31 января 2021 года. Именно в этот момент украинское руководство издало санкционные указы против компании Skyrizon, которые незаконно, необоснованно и грубо лишили компанию Skyrizon ее законных прав. Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами», — сказано в заявлении китайского акционера «Мотор Сич».

В Skyrizon возмущены заявлением главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. «Такая ложь и ирония не может не вызвать возмущение во всем мире. — заявили в Skyrizon. — Санкции против компании – это ошибочные и глупые действия, которые могут только отпугнуть от Украины потенциальных инвесторов со всего мира, окончательно загнать в безысходное положение и без того умирающую авиационную промышленность Украины, ухудшить и без того пошатнувшуюся экономику Украины, сделать еще более несчастной жизнь украинского народа, травмированного и опустошенного военными потрясениями и упадком благосостояния… Когда совершаются действия вопреки здравому смыслу, всецело утрачивается доверие, беззастенчиво покрываются преступники, все это приводит к презрению со стороны всей мировой общественности».

В резюмирующей части заявления сказано, что Skyrizon решительно выступает против преступных действий государства Украина, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью, политизации нормальной экономической и торговой деятельности, злоупотребления государственной властью и необоснованного давления на китайские предприятия. «Компания Skyrizon всегда соблюдает закон и действует в соответствии с ним. Компания всегда надеется на мирное разрешение конфликтов, но никогда не станет бояться насилия; мы будем использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов», — подытоживается в документе.

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Автор: УНИАН