В 2020 году в Украине количество отделений банков уменьшилось на 868, а банкоматов — на 1177.
Об этом говорится в Обзоре банковского сектора, который опубликовал Нацбанк.
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«В IV квартале государственные и иностранные банки закрыли 205 филиалов. Больше всего - "Ощадбанк" (94). Больше всего филиалов (семь) открыл "Укргазбанк". В 2020 году количество отделений банков уменьшилось на 868 единиц, больше всего - в Днепропетровской области (71)», - рассказали в НБУ.
Банки в прошлом году продолжили увольнять сотрудников. Их количество уменьшилось на 5000 человек.
Кроме этого, количество банкоматов "постоянно сокращается", отметили в НБУ. В 2020 году банки изъяли из своей сети 1175 банкоматов.
Количество активных платежных карт стремительно росло последние два квартала 2020 года. Лидерами в октябре - декабре были частные банки.
В 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда банковский сектор заработал рекордные 58,4 млрд грн.
В 2020 году из 73 платежеспособных банков 65 банков были прибыльными и получили чистую прибыль 47,7 млрд грн, что перекрыло убытки восьми банков на общую сумму 6,4 млрд грн.
Что этому предшествовало
- 17 марта 2020 года Нацбанк ослабил ряд требований к банкам для поддержки в период карантина из-за коронавируса, в частности, отсрочил проведение стресс-тестирования банков и отложил проведение выездных проверок, но отметил, что продолжит отслеживать показатели финансового сектора, включая ликвидность и качество кредитных портфелей.
- 26 марта 2020 года Национальный банк Украины для поддержки финансовой системы в период ограничений в связи с мировой пандемией коронавируса COVID-19 отсрочил требование соблюдения банками буфера запаса (консервации) капитала, который они накапливают во время экономического роста для компенсации возможных потерь в случае спада экономики.
- Национальный банк Украины также утвердил порядок безвыездного надзора на регулярной основе за участниками рынка небанковских финансовых услуг.
- 10 февраля 2021 года впервые с начала пандемии Нацбанк возобновляет стресс-тестирование банков.
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