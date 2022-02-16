15 февраля Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает ежегодную индексацию пенсий 1 марта / фото УНИАН Владимир Гонтар
С 1 марта на 14% будет проиндексирована пенсия для более 10 миллионов украинцев.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам сегодняшнего заседания правительства.
"Впервые по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным. А также устанавливаем с 1 марта доплату для людей, не подпадающих под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет. На 14% будут проиндексированы доплаты и украинцам старше 75 лет", – рассказал он.
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Кроме того, добавил Шмыгаль, по решению правительства уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии. Ранее планировалось их рост только в декабре этого года в связи с повышением прожиточного минимума.
Повышение пенсии:
- С 1 декабря 2021 года в Украине для всех категорий пенсионеров минимальная пенсия была увеличена с 1854 до 1934 гривень.
- 17 декабря 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что размер средней пенсии в Украине в декабре этого года достиг почти 4 тысяч гривень.
- 9 сентября 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает ежегодную индексацию пенсий 1 марта.
- В Украине с 1 января 2022 года были повышены размеры пенсионных выплат для лиц, получивших инвалидность в результате ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об индексации пенсий с 1 марта 2022 года на 14% для всех украинских пенсионеров.
- 15 февраля 2022 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает ежегодную индексацию пенсий 1 марта.