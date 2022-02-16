Повышение пенсий составит 14%.

С 1 марта на 14% будет проиндексирована пенсия для более 10 миллионов украинцев.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам сегодняшнего заседания правительства.

"Впервые по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным. А также устанавливаем с 1 марта доплату для людей, не подпадающих под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет. На 14% будут проиндексированы доплаты и украинцам старше 75 лет", – рассказал он.

Кроме того, добавил Шмыгаль, по решению правительства уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии. Ранее планировалось их рост только в декабре этого года в связи с повышением прожиточного минимума.

Повышение пенсии: