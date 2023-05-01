Украинцам будет выдаваться ваучер, который полностью или частично покрывает стоимость обучения в учебных заведениях

В 2023 году не менее 10 тысяч внутренних переселенцев смогут пройти переквалификацию и плучить новую специальность за государственный счет.

Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире телемарафона, отметив при этом, что переквалификация будет осуществляться по программе получения специальных ваучеров на переподготовку, приобретение другой специализации, повышение квалификации и т. д.

"Мы понимаем, что государство должно прилагать усилия по трудоустройству ВПЛ. Следует использовать возможность переквалифицировать их. Для этого у нас действует программа ваучеров", — сказала Верещук.

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Верещук отметила, что данный документ полностью или частично покрывает стоимость обучения в учебных заведениях. Она также напомнила, что в апреле был подписан приказ об увеличении количества профессий, охватываемых ваучером, с 70 до 123.

Рынок труда в Украине

В марте 2023 года в Украине на треть увеличилось количество вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе. Самой востребованной стала должность бармена (1370 предложений). Второе место по количеству вакансий занимает сфера обслуживания.

Также больше работы предлагали в строительстве и архитектуре, сфере красоты. Кроме того, были нужны менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, работники логистической сферы, бухгалтеры, водители, курьеры.

По состоянию на 5 апреля 2023 года в Украине были открыты 75 тысяч новых вакансий. С приходом весны рекордсменом по приросту предложений работы стала категория "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм".

С приходом весны рекордсменом по приросту предложений работы стала категория "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" - 7 220 вакансий (+29% к февралю). Самая востребованная должность в этой категории - бармен, 1 370 предложений работы (+40%). Наибольшую динамику показали вакансии повара для работы на мангале - 95 предложений (+94%).

Самая высокая конкуренция наблюдалась в Киевской, Харьковской, Винницкой, Одесской и Волынской областях. Самая низкая - в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Тернопольской и Кировоградской областях.

Среди самых высоких зарплат, которые предлагали специалистам (не ИТ) на не руководящих должностях, выделяли 52,5 тыс. грн медиабайеру, 40 тыс. грн водителю-международнику, 32,5 тыс. грн бизнес-аналитику, 30 тыс. грн арматурщику, рихтовщику, риелтору.

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