Самой востребованной стала должность бармена.

В марте 2023 года в Украине на треть увеличилось количество вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе.

Как сообщает РБК, речь идет о 7220 новых вакансиях. Самой востребованной стала должность бармена (1370 предложений).

Второе место по количеству вакансий занимает сфера обслуживания.

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Также больше работы предлагают в строительстве и архитектуре, сфере красоты, ищут людей и рабочие специальности.

Как заявила HR-эксперт Татьяна Пашкина, нужны менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, работники логистической сферы, бухгалтеры, водители, курьеры.

Вместе с тем на производствах так же не хватает швей, слесарей и т.д.

Рынок труда во время войны

В марте на Work.ua разместили 75 575 вакансий - на 14% больше, чем в феврале (66 245). Доля восстановления до довоенного уровня 2022 года составляет почти 75%, а если сравнить с показателями 2021 года - 91%.

По состоянию на март 2023 года, самая высокая конкуренция наблюдалась в Киевской, Харьковской, Винницкой, Одесской и Волынской областях. Самая низкая - в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Тернопольской и Кировоградской областях.

Среди самых высоких зарплат, которые предлагают специалистам (не ИТ) на не руководящих должностях, выделяли 52,5 тыс. грн медиабайеру, 40 тыс. грн водителю-международнику, 32,5 тыс. грн бизнес-аналитику, 30 тыс. грн арматурщику, рихтовщику, риелтору.

Самые низкие зарплаты предлагали уборщикам (8 тыс. грн), посудомойщикам (9 тыс. грн) и санитарам (9 тыс. грн), у которых в марте произошел рост (+500 грн к февралю).

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