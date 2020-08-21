В Украине растет розничная торговля: в каких областях торгуют больше всего

Больше всего розничная торговля выросла в Киевской, Запорожской и в Черниговской областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июле 2020 года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в сопоставимых ценах) – до 634,6 миллиарда гривень.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Где розница выросла больше всего

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в таких областях: в Киевской - на 12,1%, до 51,7 миллиарда гривень; Запорожской - на 11,4%, до 27,7 миллиарда гривень и в Черниговской - на 9,3%, до 11,9 миллиарда гривень.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года вырос на 8,5%.

Товарооборот розничной торговли

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-июле 2020 года составил 460,3 миллиарда гривень, что на 4,3% больше показателя за январь-июль 2019 года.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине по итогам 2019 года вырос на 10,5%.

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Автор: Александр Куницкий