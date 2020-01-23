Розничная торговля в Украине за год выросла на 10,5%

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Киевской, Винницкой, Тернопольской и Луганской областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-декабре 2019 года вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Больше всего оборот розничной торговли вырос в Киевской (на 20%), Винницкой (на 18,6%), Тернопольской (на 17,5%) и Луганской (на 16%) областях.

При этом оборот розничной торговли в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем вырос на 18,7%, а по сравнению с декабрем 2018 года увеличился на 12,5%.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 6,1% по сравнению с 2017 годом.