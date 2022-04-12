Государство выполняет все обязательства своевременно.

Никакой катастрофы с наполнением государственного бюджета в Украине на данный момент нет.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Март мы перевыполнили по налогам. С другой стороны, есть существенное недовыполнение по таможенной службе, оно таким останется в апреле. Поэтому нам необходима помощь наших иностранных партнеров, мы получаем существенную помощь от наших иностранных партнеров, а также те военные облигации внутреннего государственного займа, которые каждый вторник размещает Министерство финансов. Никакой катастрофы нет, все происходит стабильно. Бесспорно, с учетом того, что вызов является беспрецедентным, вызов, с которым мы никогда не сталкивались, и мало стран в своей истории сталкивались, мы достаточно оперативно перешли на военные рельсы, оперативно перестроились к такому огромному вызову и выполняем обязательства перед людьми и государством", - сказал он.

Также Гетманцев отметил, что на сегодня государство в основном тратит средства на сектор обороны и социальное обеспечение.

"Мы выполняем все обязательства своевременно. И выплаты переселенцам, и выплаты пенсий, и выплаты бюджетникам осуществляются своевременно даже на тех территориях, где идут боевые действия, а в некоторых случаях даже заранее. Это приоритетные обязательства правительства, поэтому мы их выполняем прежде всего. Если не брать оборону. Собственно, на сегодня в бюджете остались два больших направления финансирования – оборона и "социалка", - сказал он.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Вас также могут заинтересовать новости:

В Черноморске Одесской области прозвучал взрыв

Украинские войска отбили 7 вражеских атак на Донбассе

Пентагон подтвердил, что именно Россия нанесла ракетный удар по вокзалу в Краматорске