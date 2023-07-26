Данное решение было вызвано необходимостью "эффективно управлять" валютной позицией банка.

Российское подразделение "Райффайзен" с 1 августа прекращает покупку наличной валюты у клиентов-физических лиц в России.

Как говорится на сайте российского подразделения банка, данное решение было вызвано необходимостью "эффективно управлять" валютной позицией банка. "Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность", - добавили в банке.

Валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему доступны в мобильном приложении и онлайн-банке Райффайзен Онлайн. Вносить рубли можно в банкоматах и кассах банка. Внесение в банкоматах мгновенно и бесплатно.

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В отделениях с 1 августа увеличится комиссия за внесение рублей на рублевые счета. На сумму до 200 000 — комиссия 1%, минимум 300 рублей, сумму больше можно вносить без комиссии. При внесении рублей на валютный счет комиссия не взимается, конвертация проходит по внутреннему курсу банка.

Война в Украине и "Райффайзен"

Банк внесен в список международных спонсоров войны. Власти ЕС требуют от банка покинуть РФ. По состоянию на 5 мая 2023 года с начала года Raiffeisen Bank утроил прибыль в России.

23 мая 2023 года появилась информация о том, что Raiffeisen решил избавиться от своего российского подразделения.

Европейский центральный банк призвал банки из Еврозоны свернуть все операции и немедленно уйти из России.

6 июоя 2023 года стало известно о том, что "Raiffeisen Bank International" откладывает планы покинуть Россию на фоне того, что Австрия активизирует защиту давних связей с Москвой. Российские власти дали понять RBI, что они хотят, чтобы он остался в РФ.

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