Российские банки в январе 2022 года уменьшили размер выдаемых кредитов. Средний размер кредита был уменьшен на 8,5%.
По состоянию на январь 2022 года средний размер кредита наличными сократился до 311 тыс. руб, что является минимальным показателем с начала 2020 года. Об этом сообщает "Коммерсант".
В декабре 2021 года этот показатель превышал 325 тыс. руб., а в январе 2021 года составлял почти 340 тыс. руб.
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На фоне снижения размеров кредитов российские банки на 27% увеличили число выдачи кредитов наличными. Банки предоставляют кредиты на меньшую сумму, чтобы снизить возможные финансовые потери.
Сколько Россия заплатит за агрессию:
В январе 2022 года Bloomberg сообщал, что санкции, которые применяются к России из-за угрозы военного вторжения на территорию Украины, наносят серьезный ущерб российскому бюджету. Так, по подсчетам аналитиков запрет на покупку западными фондами государственного долга РФ обойдется России в 10 миллиардов долларов в год.
Запрет иностранного участия в локальных государственных долговых бумагах обойдется в 60 миллиардов долларов. Прекращение доступа к платежной системе Swift обойдется России в 535 миллиардов долларов в год.
15 января 2022 года эксперты рассказали о последствиях жестких санкций для экономики РФ. Аналитики считают, что в случае нападения на Украину и введения санкций США, предложенных демократами, отток капитала с долгового и фондового рынков России может приблизиться к показателям 2014-2015 годов, а рубль потеряет до 20%.
Обвал российского фондового рынка:
- Московская биржа 18 января 2022 года к закрытию торгов зафиксировала падение индекса на 6,5% до отметки 3328 пунктов. Акции компаний "Газпром", "Сбер" и "Яндекс" упали в среднем на 10%.
- 21 января 2022 года российский фондовый рынок продолжил демонстрировать значительное падение. Индекс МосБиржи рухнул на 2,83 процента, до 3416,56 пункта, индекс РТС — на 3,43 процента, до 1400,81 пункта.
- 24 января 2022 года индекс РТС — основной индикатор фондового рынка России — упал более чем на 5%.
- 24 января 2022 года российский регулятор прекратил покупку валюты.
- 25 января 2022 года крупнейший американский банк JPMorgan закрыл все оставшиеся длинные позиции в российском рубле.
- На фоне обвала российского фондового рынка за месяц, начиная с 20 декабря 2021 года по 26 января 2022 года российские миллиардеры потеряли совокупно $27,9 млрд.
- 27 января 2022 года в Европейском центральном банке заявили о том, что международные банки должны быть готовы к санкциям, которые будут приняты в отношении России в случае усиления российской агрессии против Украины.
- 28 января 2022 года акции российского "Газпома" продолжили снижение.
- 3 февраля 2022 года наблюдалось падение акций крупнейших российских компаний.
- По состоянию на 8 февраля 2022 года общие потери российских банков из-за геополитических рисков составили 200 млрд рублей.