По состоянию на январь 2022 года средний размер кредита наличными сократился до 311 тыс. руб.

Российские банки в январе 2022 года уменьшили размер выдаемых кредитов. Средний размер кредита был уменьшен на 8,5%.

По состоянию на январь 2022 года средний размер кредита наличными сократился до 311 тыс. руб, что является минимальным показателем с начала 2020 года. Об этом сообщает "Коммерсант".

В декабре 2021 года этот показатель превышал 325 тыс. руб., а в январе 2021 года составлял почти 340 тыс. руб.

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На фоне снижения размеров кредитов российские банки на 27% увеличили число выдачи кредитов наличными. Банки предоставляют кредиты на меньшую сумму, чтобы снизить возможные финансовые потери.

Сколько Россия заплатит за агрессию:

В январе 2022 года Bloomberg сообщал, что санкции, которые применяются к России из-за угрозы военного вторжения на территорию Украины, наносят серьезный ущерб российскому бюджету. Так, по подсчетам аналитиков запрет на покупку западными фондами государственного долга РФ обойдется России в 10 миллиардов долларов в год.

Запрет иностранного участия в локальных государственных долговых бумагах обойдется в 60 миллиардов долларов. Прекращение доступа к платежной системе Swift обойдется России в 535 миллиардов долларов в год.

15 января 2022 года эксперты рассказали о последствиях жестких санкций для экономики РФ. Аналитики считают, что в случае нападения на Украину и введения санкций США, предложенных демократами, отток капитала с долгового и фондового рынков России может приблизиться к показателям 2014-2015 годов, а рубль потеряет до 20%.

Обвал российского фондового рынка: