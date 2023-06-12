Украинский бизнес призывает международные платежные системы и банки сохранить межбанковскую комиссию за карточные транзакции на оплату товаров или услуг на уровне не выше 0,7% и безналичного приема платежей на действующем уровне до окончания военного положения и в течение трех месяцев после его окончания. Повышение тарифов в условиях военного времени может дестабилизировать систему безналичных расчетов, а также негативно отразиться на экономике и ценах в Украине.

С просьбой повлиять на фиксацию тарифов международных платежных систем на время войны Ассоциация ритейлеров Украины (RAU) обратилась к Офису президента, правительству и Национальному банку.

"Согласно сообщениям поступающих бизнесов банковских учреждений, с 1 июля 2023 года ожидается повышение стоимости эквайринга для украинского бизнеса. В случае повышения ставок межбанковской комиссии для субъектов хозяйствования это направление будет иметь негативное влияние на стоимость товаров и услуг для украинских потребителей. Дополнительные суммы расходов, которые должны будут заложить торговые компании на уплату повышенного размера эквайринга, могут достигать более ста миллионов гривен в год", — говорится в открытом обращении украинского бизнеса.

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Как отмечает Ассоциация ритейлеров, украинский розничный бизнес прилагает невероятные усилия по обеспечению стабильной работы отрасли в условиях войны, обеспечивает наличие необходимых товаров для населения по доступным ценам и поддержку отечественных производителей. Повышение же стоимости безналичного приема платежей может повлечь за собой ценовую дестабилизацию и уменьшит доступность продуктов питания для отдельных категорий населения.

Для обеспечения экономической стабильности, поддержки украинского бизнеса и потребителей в условиях военного положения, RAU "просит Офис президента Украины, Кабинет министров Украины и Национальный банк Украины посодействовать в сохранении ставок межбанковской комиссии на уровне не выше 0,7% и безналичного приема платежей на действующем уровне, и предотвратить его повышению до окончания военного положения и в течение трех месяцев после его окончания".

RAU напоминает, что за год полномасштабного вторжения покупательная способность украинцев существенно ухудшились из-за повышения цен: 63% респондентов исследования Deloitte в 2022 году готовы были экономить на покупке продуктов питания, в то время как годом ранее их численность не превышала 48%. При этом на рынок розничной торговли работает с соблюдением фиксированной розничной наценки на социальные продукты питания в размере 10% и с оплатой поставщику не позднее 10 календарных дней со дня поставки — так определено правительственным постановлением, действующим на период военного положения.

Как напомнили в ассоциации ритейлеров, с начала войны для стабилизации цен и налаживания работы украинского бизнеса в условиях военного положения благодаря усилиям Офиса президента и Минэкономики был решен вопрос о фиксации ставки межбанковской комиссии и безналичного приема платежей путем договоренностей с международными платежными системами и банками: "Офисом президента Украины и Национальным банком Украины было отмечено приоритетность проведения розничной торговлей безналичных платежей за проданный товар. Несмотря на сложный период в работе в 2022 году, энергетический локдаун, торговые сети максимально обеспечили требования государства. Совместные действия государства, банковских учреждений и бизнеса помогли наладить платежную систему в условиях войны".

По состоянию на 1 января 2023 года международные платежные системы Mastercard и VISA совокупно контролируют 99,4% безналичных расчетов, что делает выбор платежной системы безальтернативным. В Европейском Союзе в соответствии с Регламентом ЕС №2015/751 действуют предельные ограничения на межбанковскую комиссию на уровне 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных карт. В Украине, несмотря на состояние войны, эта ставка сейчас значительно выше, чем в других европейских странах.