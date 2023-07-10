В октябре 2022 года компания Danone заявила о решении покинуть рынок России.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных против в связи с вторжением РФ в Украину, компания Danone продолжит свою деятельности на территории агрессора, однако изменит название бренда.

Как говорится в заявлении компании на сайте Danone, йогурты "Активиа" будут продаваться в России под новым названием "АктиБио". В компании Danone отметили, что изменения коснутся только названия бренда и дизайна упаковки. Вся продукция будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками, на тех же производственных мощностях.

"Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России", - говорится на сайте Danone.

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Война в Украине и позиция Danone

Danone - французская продовольственная компания, известный производитель молочных продуктов и других продуктов питания.

До вторжения России в Украину компания Danone была лидером в производстве молочных продуктов в РФ. Она работала в России в течение последних 30 лет и представлена такими брендами "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Ростишка", "Даниссимо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", Alpro, Bebelac, "Тема", Nutrilon, "Малютка" и Evian.

В октябре 2022 года компания по производству молочных продуктов Danone заявила о решении покинуть рынок России. Danone объявила о решении инициировать процесс передачи контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based в России.

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