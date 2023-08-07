В рейтинге этого года нет российских компаний. В 2022 году Россия в рейтинге была представлена производителем ракет Tactical Missiles Corporation, занимавшим 36-е место.

Государственный концерн "Укроборонпром" (теперь – АО "Украинская оборонная промышленность") занял 65 место в рейтинге мировых производителей оружия по доходам.

Как свидетельствуют данные DefenseNews, "Укроборонпром" за год поднялся на 24 позиции. В 2022 году доход компании вырос на 70% – до $1,25 млрд против $754,75 млн в 2021 году. Чуть более половины из ста компаний в списке являются американскими. Тридцать одна компания находится в Европе.

"В этом году украинский "Укроборонпром" поднялся на 24 позиции до 65-го места, в то время как Украина почти 18 месяцев отражает российское вторжение", – говорится в публикации.

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Первая десятка рейтинга:

Шесть компаний из США (Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics и L3Harris Technologies);

три компании из Китая ( Aviation Industry Corporation of China, China North Industries Group Corporation Limited и China South Industries Group Corporation);

одна – из Великобритании (BAE Systems).

В рейтинге этого года нет российских компаний. В 2022 году Россия в рейтинге была представлена производителем ракет Tactical Missiles Corporation, занимавшим 36-е место.

Война в Украине и "Укроборонпром"

27 июня 2023 года Зеленский уволил руководителя "Укроборонпрома" Гусева. Источники утверждали, что Гусев "провалил" программу производства отечественных ракет, которые могут бить на сотни километров вглубь вражеской территории.

28 июня 2023 года Кабмин сменил гендиректора "Укроборонпрома", назначив на эту должность 31-летнего Германа Сметанина.

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