Зеленский подписал сегодня соответствующий указ.

Президент Владимир Зеленский уволил Юрия Гусева с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" .

Об этом речь идет в указе главы государства №357/2023 от 27 июня 2023 года, обнародованном офисом президента. В документе указано, что Гусев уволен "согласно поданному заявлению".

Увольнение Гусева

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщило, что Гусев уходит с должности и решение о его увольнении инициировано офисом президента. В то же время источники отмечали, что особой причины для этого нет.

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Впоследствии другое СМИ информировало, что Кабинет министров Украины утвердил в должности нового руководителя Государственного концерна" Укроборонпром " – 31-летнего Германа Сметанина.

По данным издания, решение вступит в силу 28 июня. Источники утверждали, что Гусев "провалил" программу производства отечественных ракет, которые могут бить на сотни километров вглубь вражеской территории.

Гусев возглавлял концерн "Укроборонпром" более, чем два с половиной года.

В конце марта 2023 года правительство приняло решение о преобразовании госконцерна "Укроборонпром" в АО "Украинская оборонная промышленность", однако пока сведений о регистрации соответствующего акционерного общества и о других шагах на пути реорганизации не было.

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