НБУ может быть вынужден пересмотреть возможность сохранения официального курса неизменным.

Объявление Национальным банком о планах сохранять курс гривни к доллару США фиксированным на уровне 36,6 грн/долл. оказало положительное психологическое воздействие на валютный рынок, особенно на наличный сегмент.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

"Наличный рынок на решение НБУ отреагировал очень положительно. В конце недели укрепление курса ускорилось во многих банках, преимущественно на 20-40 копеек, часто с сужением спреда между курсами покупки и продажи. В 10 крупнейших розничных банках гривня укрепилась за неделю до 39,89-40,65 грн/долл. по сравнению с 39,92-40,7 грн/долл.", - говорится в сообщении.

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Аналитики отмечают, что насыщенность валютного рынка наличной валютой сохраняется на достаточном уровне. Сигнал НБУ о неизменности официального курса стал дополнительным катализатором уменьшения негативных настроений, поэтому наличный курс немного укрепился.

"А вот в безналичном сегменте рынка ситуация может ухудшиться. Потребности импортеров растут, особенно в условиях начала отопительного сезона и потребности в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры. В то же время Россия еще и замедляет работу зернового коридора и угрожает в целом разорвать зерновое соглашение, что уменьшит приток валюты", - сказано в еженедельнике.

Отмечается, что Нацбанк уже сейчас тратит значительные объемы резервов на поддержание официального обменного курса на прежнем уровне. В случае роста объемов интервенций НБУ может быть вынужден пересмотреть целесообразность и возможность сохранения официального курса неизменным, даже несмотря на значительные объемы поступлений международной помощи.

Война в Украине и курс:

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни. Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Нацбанк 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. В проект госбюджета на следующий год Кабмин заложил средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

В правительстве прогнозируют, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%. По указанному прогнозу, в начале следующего года курс доллара будет составлять 42 гривни, а в конце – гривня девальвирует до 50.

6 октября заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.

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