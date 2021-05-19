На форуме “Украинско-Американское партнерство”, который состоялся 18 мая в Киеве в рамках празднования 30-летия независимости Украины, договаривались об организации действенного партнерства между регионами Украины и США.

На форуме речь шла об углублении украинско-американских отношений, налаживании экономических связей и освещении потенциала для американских инвестиций в Украину. Особое внимание акцентировалось на организации партнерства между регионами Украины и США по модели: штат - область, город США - город Украины, колледж - ВУЗ, бизнес – бизнес.

Вместе с полномочиями, регионы Украины получили и возможность самостоятельного привлечения инвестиций в региональные проекты. Именно поэтому, как организаторы Форума, мы видим целесообразным распространение партнерства Украины и США на региональный и муниципальный уровень партнерства городов и областей с городами и штатами в США”, - рассказал координатор Форума Павел Унгурян.

В форуме приняли участие гости из США, в частности, известный американский политик, конгрессмен США шести созывов - Джим Слеттери, финансист и CEO американской мультистратегической инвестиционной группы Allrise Capital – Руслан Зинуров, президент корпорации USKO и координатор украинской диаспоры штата Калифорния - Влад Скоцией, другие деловые круги, которые имеют инвестиции в США и Украине, депутаты Верховной Рады Украины, городские главы крупных городов и руководители областных советов, депутаты местных общин.

Конгрессмен США Джим Слэттери в свою очередь отметил, что американцы готовы помогать украинскому народу, но не будут решать судьбу страны вместо украинцев.

"Более ста тысяч украинских семей получили благотворительную помощь благодаря совместному проекту и мы чрезвычайно счастливы с тем, что украинцы помогают украинцам. И это подбадривает и вдохновляет нас», – подчеркнул Слэттери после презентации социальных проектов, которые реализуются в Украине совместно с диаспорой в рамках украинско-американского сотрудничества.

В частности речь шла о проекте помощи нуждающимся семьям: около 50 тысяч продуктовых пакетов было реализовано накануне Пасхальных праздников и будет продолжено при участии евангельских церквей Украины, благотворительных фондов и бизнес-партнеров.

"На старте было аккумулировано более 30 тысяч подарков. Впоследствии их количество возросло до 50000. Благодаря активному участию евангельских церквей, поддержке финансовых партнеров и логистической поддержке «АТБ-маркет» продуктовые наборы быстро и своевременно были доставлены нуждающимся семьям по всем областям страны» - рассказал председатель Духовного совета Всеукраинского собора, епископ Валерий Антонюк.

Было отмечено, что это первая волна акции, и в течение года раздача помощи нуждающимся семьям планируется к 30-летию независимости Украины летом и к Рождеству Христову зимой.

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Автор: Григорий Бондарь