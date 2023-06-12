Вспышка полномасштабных боевых действий в регионах, граничащих с Украиной, может снизить и без того скудный прогноз роста России до 0,8% в 2023 году.

Вторжение России в Украину стоило агрессору десятки миллиардов долларов, поскольку санкции давят на экономику РФ, а государственные доходы падают. Теперь, когда конфликт перешел на российскую территорию, цена войны, вероятно, возрастет еще больше.

Согласно оценкам Bloomberg Economics, вспышка полномасштабных боевых действий в регионах, граничащих с Украиной, может снизить и без того скудный прогноз роста России до 0,8% в 2023 году. Как говорится в материале, Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам и вторжениям со стороны Украины.

Сообщалось об ударах дронов в таких городах, как Курск, Краснодар и Воронеж, в дополнение к крупномасштабной атаке, направленной против Москвы в прошлом месяце.

"Все, кто находится рядом с зоной боевых действий, уезжают или думают об этом. Это долгосрочные последствия, даже при благоприятном развитии событий люди вряд ли вернутся быстро", - заявил экономист и бывший правительственный чиновник Евгений Гонтмахер.

По данным Bloomberg Economics, поскольку в приграничных регионах проживает десятая часть населения страны, составляющего 143 миллиона человек, вспышка полномасштабных боевых действий начнет сказываться на экономическом росте России уже в третьем квартале.

"По мере эскалации конфликта летом мы ожидаем, что восстановление экономики России столкнется с растущими препятствиями, поскольку потребительское доверие и доходы в большем числе регионов, прилегающих к войне, следуют тенденции, наблюдаемой в Белгороде", - заявил экономист Александр Исаков.

По словам экономиста Oxford Economics Татьяны Орловой, до 1,7% потребления домохозяйств в России могут быть напрямую затронуты, если боевые действия распространятся на Белгородскую, Курскую и Брянскую области.

Усиление беспорядков в приграничных регионах сместит местную экономику с развития на выживание, а отток жителей из зоны боевых действий и ущерб инфраструктуре увеличат расходы, считает Наталья Зубаревич, специалист по регионам России Московского государственного университета.

Что происходит в Белгороде

11 июня 2023 года в Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов.

По состоянию на 11 июня сообщлось о том, что Россия срочно перебрасывает войска из-под Белгорода.

Жители Белгорода взбунтовались против власти из-за проблем с эвакуацией.

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