За принятие главной сметы страны проголосовали 276 народных депутатов.

Верховная Рада во время заседания приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета Украины на 2024 год.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за принятие закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" (№ 10000) проголосовали 276 народных избранников.

Среди главных новаций доработанного ко второму чтению документа – увеличение доходов бюджета на 22 млрд грн, таким образом, они составляют 1,768 трлн грн.

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Расходы бюджета не изменились и составляют 3,35 трлн грн. Дефицит государственного бюджета уменьшен на 22 млрд грн - до 1,57 трлн грн.

"Внешние заимствования уменьшили на 103,5 млрд долларов (с 42,9 млрд до 41 млрд), чтобы согласовать с МВФ. Перекрыли за счет увеличения внутренних заимствований на 81,4 млрд грн", - написал Железняк.

Прогноз по реальному ВВП был уменьшен с 5% в первом чтении до 4,6%, прогноз по инфляции уменьшен с 10,8 до 9,7%. Также был пересмотрен прогноз по курсу гривны-в среднем за год курс должен составить 40,7 грн за долл. (против ожидаемых 41,4 грн за долл. в первом чтении).

Бюджет-2024

Парламент утвердил проект государственного бюджета на 2024 год в первом чтении 19 октября, после чего документ был направлен на доработку в правительство.

2 ноября правительство одобрило проект закона "О государственном бюджете Украины на 2024 год" ко второму чтению.

В правительстве подчеркнули, что ключевым моментом проекта государственного бюджета на 2024 год является финансирование сектора безопасности и обороны - на него планируют направить более 1,6 триллиона гривень, что больше половины расходной части. Социальные расходы планируется покрывать, как и в этом году, за счет международной финансовой помощи.

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