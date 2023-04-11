Целью законопроекта является обеспечение стабильности банковской системы Украины в условиях военного положения, а также защита прав и интересов вкладчиков и других кредиторов банков.

Верховная Рада во время заседания одобрила в первом чтении законопроект о выводе банков с рынка в условиях военного положения.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, за принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения" (№9107-1) за основу проголосовали 274 депутата.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его целью является обеспечение стабильности банковской системы в условиях военного положения, введенного в Украине в связи с военной агрессией РФ, а также защита прав и интересов вкладчиков и других кредиторов банков.

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Документом, в частности, предлагается на время действия военного положения наделить Национальный банк Украины полномочиями принять в отношении банка, который или владелец существенного участия в котором находится под санкциями, одно из следующих решений: об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, который не определен Нацбанком системно важным, или о выводе с рынка системно важного банка.

Банковская система во время войны

В октябре 2022 года Верховная Рада разрешила национализацию системных банков в условиях войны, приняв Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения".

По состоянию на декабрь 2022 года война обрушила прибыль украинских банков в пять раз. В то время как за 10 месяцев в 2021 году банки заработали 58 млрд грн, а с января по октябрь 2022 года - 11 млрд грн.

Из 67 банков в Украине почти треть - 21 банк - завершили период с убытком в 19 млрд грн. Общая прибыль банков с "плюсовым" балансом за 10 месяцев составила 30 млрд. грн. Доли банков с иностранным капиталом сократились с 31% до 26,1%, а банки с частным капиталом — с 18% до 11,6% в 2022 году. Из 16 банков с иностранным капиталом только 9 вышли в плюс по результатам десяти месяцев работы.

По состоянию на 1 января 2023 года из 67 платежеспособных банков 46 были прибыльными. За год войны чистая прибыль украинских банков упала на 53 миллиарда гривень.

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