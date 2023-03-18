НБУ вправе обратиться в банк для получения сведений о выявленных банком связях клиентов с Россией.

Национальный банк Украины установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.

"Национальный банк обязывает банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Определены категории клиентов, в отношении которых банк обязан выявлять и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории", – сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что Нацбанк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

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"Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке", - отметили в НБУ.

Санкции Украины против российских банков - что известно

В феврале Верховная Рада поддержала указ президента Владимира Зеленского о применении экономических санкций в отношении финансовых учреждений РФ.

Санкции вводятся на 50 лет против всех учреждений, зарегистрированных или имеющих местонахождение в Российской Федерации, и предоставляющих финансовые услуги (в частности, страховых компаний, инвестфондов, Центробанка РФ). Речь идет о приостановлении операций с активами, принадлежащими банкам РФ, запрете на установление деловых отношений и осуществление сделок с банками РФ и тому подобное.

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