Законопроекты разрабатывались вместе с волонтерскими организациями.

Верховная Рада освободила от уплаты пошлины и налога на добавленную стоимость ввоз дронов, тепловизоров и раций в страну.

"Рада одобрила наши законопроекты №8360/8361-д об освобождении от НДС и пошлины ввоза коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения и, по обращению волонтерских организаций, добавили рации. Сразу в целом. За 331 и 326 голосов. Также возможность экспресс-отправок и сняли все бюрократические ограничения по импорту этих важных для нашей обороны товаров", - сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

По словам депутата, законопроекты разрабатывались вместе с волонтерскими организациями.

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Отмена пошлины и НДС на генераторы

1 декабря ВРУ приняла законопроекты о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины №8196 и №8197 в первом чтении. Уже 13 декабря эти законы были приняты во втором чтении.

Так Верховная Рада отменила законодательное положение об уплате НДС и пошлин при ввозе генераторов, систем Starlink, другого оборудования для производства электрогенераторных установок. Норма будет действовать до мая 2023 года.

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