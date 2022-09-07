За это решение проголосовали 282 народных депутата.

Верховная Рада назначила народного депутата Рустема Умерова председателем Фонда государственного имущества Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент назначил председателем Фонда государственного имущества нашего коллегу от "Голоса" Рустема Умерова. За - 282. Против - 0. По фракциям: "Слуга народа" - 198, "Европейская солидарность" - 2, "Батькивщина" - 1, "Платформа за жизнь и мир" - 17, "За будущее" - 9, "Голос" - 13, "Довіра" - 16, "Восстановление Украины" - 14, внефракционные - 12", - написал он.

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Увольнение Сенниченко:

Сенниченко был назначен председателем Фонда госимущества Украины 19 сентября 2019 года.

В ноябре 2021 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Однако Верховная Рада 27 января не смогла уволить Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Тогда для этого не хватило трех голосов.

После этого Сенниченко написал повторное заявление об отставке с поста главы Фонда госимущества по собственному желанию.

Верховная Рада 17 февраля этого года уволила Дмитрия Сенниченко с должности председателя Фонда госимущества Украины. После этого фонд не имел полноценного руководителя.

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