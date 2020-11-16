4 ноября парламент не смог принять этот законопроект.

Верховная Рада Украины на этой неделе еще раз рассмотрит законопроект, которым предлагается отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

Об этом на сегодняшнем заседании Согласительного совета парламента заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

Читайте такжеФОПы грозят перекрыть дороги по всей Украине, если Рада не отменит обязательные кассовые аппараты

"Я предлагаю рассмотреть на этой неделе законопроект №4313, которым мы идем навстречу ФОПам. Этот законопроект отправили на повторное первое чтение. Я очень надеюсь, что сегодня в комитете он будет рассмотрен, я даю поручение главе комитета как можно быстрее его рассмотреть", - сказала она.

Хронология событий

Внедрение в Украине программных регистраторов расчетных операций (РРО) должно происходить в три этапа. Первый этап стартовал 1 августа, и он предусматривал добровольную установку приложения РРО бизнесом в 2020 году.

Второй этап должен начаться 1 января 2021 года, когда сфера использования PPO будет расширена на критические, так называемые рискованные сферы бизнеса. Это касается только текстильных товаров, бывших в употреблении товаров, отельного, ресторанного бизнеса, торговли через интернет. Это сферы бизнеса, которые несут наибольшие риски сокрытия операций.

Третий этап с 1 апреля 2021 года предусматривает внедрение РРО для всех физлиц-предпринимателей второй и третьей группы.

Обещанный законопроект

3 ноября 2020 года председатель парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада намерена рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год - до 1 января 2022 года.

4 ноября 2020 года стало известно о том, что законопроект об отсрочке кассовых аппаратов зарегистрирован в парламенте.

В тот же день, 4 ноября 2020 года Рада провалила голосование по закону об отсрочке кассовых аппаратов.

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Автор: Дмитрий Шварц