Украинские женщины начинают осознавать, что должны работать, если хотят остаться в Польше.

Втрое выросло количество вакансий для женщин в Польше из-за "высокого сезона", равно как и заинтересованности украинских беженок работой. В июне на 20% больше женщин искали работу по сравнению с маем.

Об этом сообщают в аналитическом центре агентства трудоустройства Gremi Personal.

Одна из причин - экономическая: женщины начинают осознавать, что должны работать, если хотят остаться в Польше.

С началом туристического сезона женщины из Украины все чаще выбирают работу в сфере обслуживания - гостиницах, кафе и ресторанах. Без знания польского языка и опыта они могут рассчитывать на работу помощниц на кухне или горничных. В месяц их зарплата составляет 2800-3300 злотых на руки (17,1 - 20,2 тыс. грн.)

Летом на 25-30% выросло количество вакансий на предприятиях пищевой промышленности - рыбзаводах и мясокомбинатах, где женщины могут получить 3300-3500 злотых в месяц (20,2 - 21,4 тыс. грн).

С окончанием летнего сезона количество вакансий в HoReCa и в сельском хозяйстве для женщин уменьшится, однако с августа больше предложений работы появится в логистике (зарплата - 2800-3000 злотых), а с октября - на предприятиях легкой промышленности и изготовлении электроники (2900-3500 злотых), ведь эти области начинают заблаговременно готовиться к зимним праздникам, наращивая производство. По этой же причине осенью наблюдается стабильно высокий спрос на работу для женщин на предприятиях пищевой промышленности.

Украинские беженки в Польше также трудоустраиваются на высококвалифицированную работу в международные компании, где требуется знание английского языка. Зарплата для таких специалистов в Польше стартует от 4 000 злотых. Часть украинских женщин учат польский язык, чтобы работать по специальности или претендовать на другую высококвалифицированную работу.

Работа в Польше: что известно

По информации Министерства семьи и социальной политики Польши из почти 1,2 млн беженцев из Украины, которым предоставлен польский идентификационный номер PESEL, более 500 тыс. являются трудоспособного возраста. По состоянию на 23 мая трудоустроились 252 тысячи из них, большинство из них - женщины.