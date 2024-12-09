Карту можно загрузить на свой гаджет для пользования оффлайн.

Карту банковских отделений, входящих в сеть POWER BANKING и работающих во время отключений света, отныне можно найти в приложении "Дія".

Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Чтобы узнать адрес ближайшего банковского отделения, которое работает при отсутствии электроэнергии, следует перейти в меню в раздел "Сервисы" - "Незламність" и выбрать фильтр "Банкинг".

"Отображение карты отделений сети POWER BANKING в приложении "Дія" - еще один важный шаг в обеспечении общественной безопасности и удобного доступа к банковским услугам в чрезвычайных ситуациях. Мы благодарны коллегам из Министерства цифровой трансформации за его реализацию", - подчеркнул глава Нацбанка Андрей Пышный.

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Отмечается, что при необходимости карту можно загрузить на свой гаджет, чтобы пользоваться офлайн.

В Нацбанке напомнили, что POWER BANKING - это объединенная сеть отделений банков Украины, которые способны предоставлять банковские услуги в кризисной ситуации, в частности во время длительного блэкаута.

Услуги в "Дії" - последние новости

В течение декабря 2024 - февраля 2025 года украинцы смогут через "Дію" подать заявки на выплату 1000 грн в рамках программы "зимней еПоддержки". Для получения помощи необходимо иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и на момент подачи заявки находиться на территории Украины, кроме временно оккупированной территории.

Уже в декабре украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет, смогут получить 908 грн на покупку книг на украинском языке через "Дію", сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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