Правительство приняло постановление о запуске "еКниги" в "Дії".

Уже в декабре украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет, смогут получить 908 гривень на покупку книг на украинском языке. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Правительство приняло постановление о запуске "еКниги" в "Дії". Все украинцы, которым именно в 2024-м исполнилось 18 лет, смогут получить 908 гривенб на покупку книг на украинском языке", - написал Федоров.

В пресс-службе Минцифры добавили, что деньги можно будет потратить на бумажные и электронные книги, а также на аудиокниги. Детали этой услуги будут раскрыты позже.

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Государственная помощь на приобретение книг

В июне 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запускает механизм получения молодежью сертификатов на книги. Тогда сообщалось, что на реализацию программы из бюджета пойдет 370 миллионов гривень.

По словам заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгении Кравчук, выделенные деньги со счетов получателей перейдут на поддержку украинских издателей. Так, украинцы получат книги на украинском языке, а издательства смогут за эти деньги выдать дополнительно до 2 млн экземпляров.

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