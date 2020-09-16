Новый подход в ходе проверок позволит сократить время пребывания инспекторской группы в банке на 50%.

Национальный банк Украины планирует ввести дистанционный подход к инспекционным проверкам в банках.

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Как сообщили в пресс-службе НБУ, на данный момент выездная инспекционная проверка проводится непосредственно в банке. В течение всего срока проверки группа от НБУ находится в банке, осуществляет коммуникацию с его работниками, принимает непосредственное участие в заседаниях коллегиальных органов.

Как будет проходить инспекция

Отмечается, что с внедрением дистанционного подхода проверка преимущественно будет проходить удаленно, коммуникация с банком будет максимально дистанционной. Инспекторы будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и минимальный промежуток времени для решения только тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте.

"Мы давно планировали усовершенствовать подходы к надзору в целом и инспектированию в частности. Сегодня банки из-за пандемии коронавируса перевели часть персонала на удаленную работу. Также мы продолжаем просматривать наши надзорные подходы в направлении дистанцированности. Новый подход в ходе проверок позволит сократить время пребывания инспекторской группы в банке на 50%. Это значительно уменьшит нагрузку на банки, ведь им не нужно будет уделять время и предоставлять помещения для проверяющих", - цитирует пресс-служба первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову.

Когда начнутся дистанционные проверки

Директор департамента выездных проверок Денис Новиков отметил, что Национальный банк сможет начать применять дистанционный подход при проверках банков уже после восстановления плановых проверок, которые сейчас приостановлены в связи с карантинными мероприятиями. Он также сообщил, что для частичной реализации таких изменений на практике сегодня есть правовые основания.

"Действующее законодательство и нормативная база Национального банка уже сегодня позволяет нам частично применить дистанционный подход. Мы можем удаленно обрабатывать информацию, проводить интервью и собеседования с работниками банков. Однако максимальное использование дистанционного подхода будет возможно только после нормализации двух вопросов. Во-первых, предоставление инспекторам НБУ удаленного доступа к автоматизированной банковской системе для просмотра и получения данных. Во-вторых, банки должны начать вести электронный архив документов или, как минимум, иметь возможность сохранять документы в электронном виде", - приводятся в сообщении слова Новикова.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины осовременил регулирование рынка электронных денег и гармонизировал его с законодательством Украины и Европейского Союза в сфере осуществления финансового мониторинга.

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Автор: Екатерина Жирий