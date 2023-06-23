Carlsberg прекратил производство пива под своим брендом в России еще год назад.

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса. При этом в сообщении компании не указывается ни покупатель, ни цена сделки.

"Carlsberg Group сегодня подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса. Отделение российского бизнеса от остальной части Carlsberg Group было очень сложным, включая около 150 рабочих потоков по бизнес-функциям и инвестиции в размере более 150 млн датских крон в пивоваренное оборудование и ІТ-инфраструктуру", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что сделка подлежит всестороннему процессу одобрения регулирующими органами в России. Это включает в себя подачу заявок в Российскую правительственную комиссию для получения ее одобрения.

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"Следовательно, сроки окончательного завершения сделки остаются неопределенными", - заявили в компании и добавили, что соглашение о продаже не повлияет на ожидаемую прибыль Carlsberg в 2023 году.

Carlsberg Group и война в Украине

Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group прекратил производство пива под своим брендом в России еще в марте 2022 года, почти сразу после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Также концерн отказался от рекламы на российском рынке.

Ранее концерн объявил о прекращении инвестиций в Россию и остановке экспортных отгрузок в адрес российской "дочки" — пивоваренной компании "Балтика".

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